Настроить плагин NextGen на вордпрессе

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок146 просмотров
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Есть страница где выводятся галереи из одного альбома

http://www.mvk-yamal.ru/gallery/

Нужно чтобы они отображались в другом порядке (те что внизу должны быть в самом верху), т.е. изменить сортировку

10 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад