Настроить плагин NextGen на вордпрессе

Нужно сверстать лендинг -- дизайн во вложении. Сверстать под вордпресс - чтобы текст можно было редактировать. во вложении также 3 картинки гуглсертификатов - там по дизайну станет понятно, а также лого клиентов. Все как в дизайне, кроме текста ...