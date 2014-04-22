Настроить сайт на шаблоне Magento

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки134 просмотра
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Необходимо настроить шаблон. Установить модули дополнительные, доработать сайт.

Magento
10 лет назад
presto
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад