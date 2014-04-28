Настроить права доступа администратора

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки163 просмотра
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Необходимо создать пользователя с правами доступа администратора интернет магазина. Движок битрикс.

10 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$10
1 день
Быстро, четко, без лишних вопросов. Очень доволен
Ясир отличный заказчик! Четко поставленное задание и оплата мгновенная. С удовольствием буду сотрудничать и дальше, однозначно рекомендую!