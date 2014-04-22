Перенос сайта-библиотеки с самописной СМS на Word

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка148 просмотров
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Необходимо выполнить:

1) перенести все рубрики и посты в готовый шаблон на WP с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ сохранением всех url рубрик и книг;

2) в Шаблон WP — переносим:

Фото:

Название:

Автор:

Издательство:

Год издания:

Страниц:

Серия:

Язык:

Формат:

Анонс:

Скачать: (где указаны — ссылка, название, объем, формат)

3) По цене и срокам — предлагайте

4) Оплата WMR, после приема задания

10 лет назад
konsel
45 летБолгария
12 лет в сервисе
Был
2 года назад