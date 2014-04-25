Нужен модуль для новостей DLE

$100
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки165 просмотров
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Здравствуйте. Нужно написать модуль который при нажатии на "кнопку" удалит все внешние ссылки с новостей, как "url" так и "

Так же нужно чтобы показывалась шкала прогресса и лог ошибок если таковые будут.

10 лет назад
xandderrr
Саша 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Stilch
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$90
2 дня
Отличный исполнитель. Сделал все отлично + уложился в сроки. Рекомендую.
Компетентный заказчик. Хорошая постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую.