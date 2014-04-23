Нужен сайт для Контакт-центра

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок251 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн будет предоставлен, нужно оценить верстку и программирование сайта.

Контакт центр будет оказывать услуги по приему звонков/ заказов от клиентов, выполнять функции CRM.

Что бы вы понимали в чем суть работы контакт-центра, вот примеры сайтов, оказывающие подобные услуги:

http://replycenter.ru/

http://storlet.ru/

Рассматриваем 2 варианта создания сайта:

1) Сайт будет создаваться на 1С битрикс. Примерное ТЗ во вложении

2) Сайт на любой другой бесплатной платформе. Тут рассмотрим все ваши предложения, почему та или иная платформа лучше/хуже или больше подходит нам.

От вас нужна стоимость услуг, сроки изготовления сайта и какая платформа!

10 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно написать СMS обменника

    $500

    Здравствуйте! Нужно написать СMS обменника или предложить готовое решение. Дизайн наш. Пример такого скрипта, сайт https://vmex.info. Так же рассмотрим готовые решение. Возможно дальнейшее сотрудничество. Нужны такие виды обмена: Webmoney Приват QIWI Яндекс PerfectMoney Требование: Знать API платежных систем на отлично. Портфолио или отзывы! На счет цен в курсе. ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Бегущая строка и конкурс на вордпрес

    1) сделать горизонтальную бегущую строку (горизонтальную) из названий материалов из определенного раздела. при нажатии на название материала переходим на материал. ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ НУЖЕН ПРИМЕР 2) плавающую кнопку в виде бокала пива. нажав на которую можно выиграть ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос сайта-библиотеки с самописной СМS на Word

    Необходимо выполнить: 1) перенести все рубрики и посты в готовый шаблон на WP с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ сохранением всех url рубрик и книг; 2) в Шаблон WP — переносим: Фото: Название: Автор: Издательство: Год издания: Страниц: Серия: Язык: Формат: Анонс: Скачать: (где указаны — ссылка, название, объем, формат) 3) По цене ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить сайт на хостинг ( Wordpress ).

    $15

    Требуется установить wordpress на хостинг, поставить сайт ( все файлы есть ). На сайте редактировать тексты. Объяснить, как происходит редактирование: 1. Данных из футера 2. Настройка почты 3. Настройка карты Постоплата, Яндекс деньги Срок 1 день.

    WordPress
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помочь с переносом сайта на другой хостинг (MODx)

    Здравствуйте. После переноса сайта на MODx на другой хостинг (переносили по ftp) сам сайт отображается, а пути к стилям и скриптам не прописываются не правильно почему-то задаются). Нужно помочь как можно оперативнее решить эту проблему. Оплата ...

    MODX
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить javascript (изменение поля по Ajax

    Поправить javascript. Есть сайт на друпал, в нем использован javascript модуль sclickgrid. На других сайтах он работает нормально. На этом, после одноразового изменения поля по Ajax уже ничего поменять нельзя. Нужно перезагружать страницу. Нужно продебажить javascript и исправить ошибку.

    JavascriptAjax
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад