Нужен сайт для Контакт-центра

Дизайн будет предоставлен, нужно оценить верстку и программирование сайта.

Контакт центр будет оказывать услуги по приему звонков/ заказов от клиентов, выполнять функции CRM.

Что бы вы понимали в чем суть работы контакт-центра, вот примеры сайтов, оказывающие подобные услуги:

http://replycenter.ru/

http://storlet.ru/

Рассматриваем 2 варианта создания сайта:

1) Сайт будет создаваться на 1С битрикс. Примерное ТЗ во вложении

2) Сайт на любой другой бесплатной платформе. Тут рассмотрим все ваши предложения, почему та или иная платформа лучше/хуже или больше подходит нам.

От вас нужна стоимость услуг, сроки изготовления сайта и какая платформа!