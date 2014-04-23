Разработчик Joomla, WordPress, MODx Evo, OpenCart

$500
Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок260 просмотров
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Нужен разработчик Joomla, WordPress, MODx Evo, OpenCart

Задачи:

1. Разработка шабонов/тем Joomla, WordPress, MODx по готовой верстке html/js. Верстать ничего не надо. Есть верстальщик который все сверстает.

2. Настройка CMS.

3. Настройка модулей и дополнений, написание собственных.

Требования:

1. Знание администрирования Joomla, WordPress, MODx, OpenCart (не обязательно все, достаточно любой из перечисленных).

2. Знание API Joomla, WordPress, MODx, OpenCart (не обязательно все, достаточно любой из перечисленных).

3. Умение создавать шаблоны/дополнения в стиле конкретной CMS. (Joomla и/или WordPress и/или MODx и/или OpenCart).

3. PHP, MySQL на хорошем уровне.

4. Минимум начальные знания html/css/js.

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WordPressOpenCartJoomlaMODX
10 лет назад
aleks-pro
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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