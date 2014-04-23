Нужен разработчик Joomla, WordPress, MODx Evo, OpenCart

Задачи:

1. Разработка шабонов/тем Joomla, WordPress, MODx по готовой верстке html/js. Верстать ничего не надо. Есть верстальщик который все сверстает.

2. Настройка CMS.

3. Настройка модулей и дополнений, написание собственных.

Требования:

1. Знание администрирования Joomla, WordPress, MODx, OpenCart (не обязательно все, достаточно любой из перечисленных).

2. Знание API Joomla, WordPress, MODx, OpenCart (не обязательно все, достаточно любой из перечисленных).

3. Умение создавать шаблоны/дополнения в стиле конкретной CMS. (Joomla и/или WordPress и/или MODx и/или OpenCart).

3. PHP, MySQL на хорошем уровне.

4. Минимум начальные знания html/css/js.

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