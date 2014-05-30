Сайт: верстка + ModX

Дизайн будет предоставлен, нужно оценить верстку и программирование сайта. Контакт центр будет оказывать услуги по приему звонков/ заказов от клиентов, выполнять функции CRM. Что бы вы понимали в чем суть работы контакт-центра, вот примеры сайтов, оказывающие ...