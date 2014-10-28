Разработка/доработка сайтов на Wordpress
Создание сайтов на CMS Wordpress.
Разработка плагинов,виджетов, шаблонов и полноценных сайтов.
Навыки:
• Знание HTML, CSS, jquery, ajax, PHP, SQL, JavaScript;
• Знание Английского языка.
• Вёрстка (умение соблюдать кроссбраузерность), натяжка шаблона;
• Знание photoshop;
Отзывы заказчиков
$40
9 баллов
10 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$60
7 баллов
10 лет назад
PowerPointWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
9 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель! Наконец человек ответственно отнесся к поставленной задаче и максимально ее исполнил в рамках возможного, хорошо реагирует на возникающие в процессе доп. задачи и постарался их максимально их исправлять.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать. Четко поставленная задача и быстрая оплата.
$100
10 баллов
11 лет назад
DrupalHTMLWordPress
Все ок.
Ответный отзыв
Яков хороший заказчик. ТЗ было четко сформулировано. Оплата постфактум без задержек. С ним можно работать без предоплаты, рекомендую.
$8
10 баллов
11 лет назад
PHPWordPress
Сделал быстро, как я и хотел, всем рекомендую !
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все объяснил в скайпе и быстро оплатил услуги. Рекомендую.
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от 1 дня
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от $5
от 1 дня
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