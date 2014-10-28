serg-sk

Сергей serg-sk

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка/доработка сайтов на Wordpress

Создание сайтов на CMS Wordpress.

Разработка плагинов,виджетов, шаблонов и полноценных сайтов.

Навыки:

• Знание HTML, CSS, jquery, ajax, PHP, SQL, JavaScript;

• Знание Английского языка.

• Вёрстка (умение соблюдать кроссбраузерность), натяжка шаблона;

• Знание photoshop;

Отзывы заказчиков

julimozg
Юлия 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
9 баллов
10 лет назад
Ворота и двери
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
parusoff
Никитин 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
7 баллов
10 лет назад
Создать сайт
PowerPointWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Victoriya_
Виктория 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва
$10
9 баллов
10 лет назад
Создать точную копию сайта
Отличный исполнитель! Наконец человек ответственно отнесся к поставленной задаче и максимально ее исполнил в рамках возможного, хорошо реагирует на возникающие в процессе доп. задачи и постарался их максимально их исправлять.
Приятно было сотрудничать. Четко поставленная задача и быстрая оплата.
Ответный отзыв
IronRat
Яков 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Перенести сайт на Wordpress
DrupalHTMLWordPress
Все ок.
Яков хороший заказчик. ТЗ было четко сформулировано. Оплата постфактум без задержек. С ним можно работать без предоплаты, рекомендую.
Ответный отзыв
seosv
46 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Wordpress вывести запись по доп полю
PHPWordPress
Сделал быстро, как я и хотел, всем рекомендую !
Отличный заказчик. Все объяснил в скайпе и быстро оплатил услуги. Рекомендую.
Ответный отзыв
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7 отзывов(-2)
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