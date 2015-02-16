Ворота и двери

Необходима реализация js приложения, которое будет встраиваться на сайт и определять устройство. В случае, если устройство мобильное, необходимо выполнить следующий алгоритм: 1. Загрузить html код страницы в переменную. 2. Распарсить страницу. 3. Выгрузить необходимую часть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуестя дальнейшая доработка сайта http://dveryivorota.ru
1. Нужен сео-модуль. Чтобы управлять title, description, keywords, Н1-Н6
2. правильный robots.txt (я не знаю, что конкретно надо закрыть от поисковиков в вордпресс)
3. хлебные крошки и карта сайта
4. вставить код яндекс метрики и подтвердить вебмастер (я сама зарегистрируюсь и дам код для вставки)
5. сделать, чтобы у товарной категории было не просто описание категории, а полноценная страница с текстовым редактором
и всеми сео-заголовками (она будет продвигаться)и текст товарной категории выводился бы ниже показанных товаров
6. хорошо бы сделать так чтобы товарные категории выводились как в галерее (наши работы) с крупными картинками без левого модуля "полезная информация"
7. Шрифты сайта сделать черным и немного крупнее, названия категорий и подкатегорий жирным и в разделе "продукция" и в разделе "наши работы".
8. Урлы
- в разделе "Статьи" урл вот такой http://dveryivorota.ru/category/статьи/, а надо такой http://dveryivorota.ru/статьи/?
- в разделе "продукция" урлы http://dveryivorota.ru/товарная-категория/гаражные-ворота/ без товарной категории и
http://dveryivorota.ru/товар/гаражные-ворота-yett/ - без "товар"
9. В разделе "статьи" ниже заголовков убрать "Posted in: Статьи | Март 26, 2014 at 5:52 дп , by admin" и "no comments" и ниже кнопочка "подробнее" - по русски
10.Привязать к другому домену.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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