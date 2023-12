Ворота и двери

Требуестя дальнейшая доработка сайта http://dveryivorota.ru

1. Нужен сео-модуль. Чтобы управлять title, description, keywords, Н1-Н6

2. правильный robots.txt (я не знаю, что конкретно надо закрыть от поисковиков в вордпресс)

3. хлебные крошки и карта сайта

4. вставить код яндекс метрики и подтвердить вебмастер (я сама зарегистрируюсь и дам код для вставки)

5. сделать, чтобы у товарной категории было не просто описание категории, а полноценная страница с текстовым редактором

и всеми сео-заголовками (она будет продвигаться)и текст товарной категории выводился бы ниже показанных товаров

6. хорошо бы сделать так чтобы товарные категории выводились как в галерее (наши работы) с крупными картинками без левого модуля "полезная информация"

7. Шрифты сайта сделать черным и немного крупнее, названия категорий и подкатегорий жирным и в разделе "продукция" и в разделе "наши работы".

8. Урлы

- в разделе "Статьи" урл вот такой http://dveryivorota.ru/category/статьи/, а надо такой http://dveryivorota.ru/статьи/?

- в разделе "продукция" урлы http://dveryivorota.ru/товарная-категория/гаражные-ворота/ без товарной категории и

http://dveryivorota.ru/товар/гаражные-ворота-yett/ - без "товар"

9. В разделе "статьи" ниже заголовков убрать "Posted in: Статьи | Март 26, 2014 at 5:52 дп , by admin" и "no comments" и ниже кнопочка "подробнее" - по русски

10.Привязать к другому домену.