Исправить корзину интернет-магазина на hostcms

Сделать парсер для перевода текстов и метатегов с картинками с сайта compulog.ru/ на сделанный клон joomla сайта/ материалов около 1500 / URL оставить, что бы Яндекс ничего не заметил/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо исправить ошибку в работе корзины в интернет-магазине.
Во всплывающем окошке, считающем количество и общую стоимость товаров, ошибочно выводятся первые цифры артикула. Нужно вывести общую стоимость товаров.
Сайт на hostcms.
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