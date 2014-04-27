Нужен калькулятор для сайта по подсчёту стоимости услуг и отправкой результата на почту. Интересуют сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа по интеграции API на сайт автозапчастей ap24.by
Для полноценной работы магазина автозапчастей, необходимо призвести интеграцию каталога TecDoc по API.
API - http://www.crosslist.by/crosslist-api-documentation/
Более подробно по ссылке.
Прошу указывать сроки и стоимость!
https://docs.google.com/document/d/1nKjjZ01sq1hcV3zOL_DId3ExvuE-1prEJ1N_l_j9Ovo/edit?usp=sharing
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