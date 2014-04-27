Сделать сайт на битриксе (верстка готова)

На сайте была реконструкция, видимо в процессе поломался импорт, обнаружилось это позже, хотелось бы починить. Тут можно посмотреть CSV и визуально таблицу, куда нужно импортировать, а так же php файл. хотелось бы узнать почем и поправить сегодня Файлы ...