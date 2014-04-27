Починить импорт из CSV в MYSQL

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На сайте была реконструкция, видимо в процессе поломался импорт, обнаружилось это позже, хотелось бы починить.

Тут можно посмотреть CSV и визуально таблицу, куда нужно импортировать, а так же php файл.

хотелось бы узнать почем и поправить сегодня

Файлы в аттаче

Заранее спасибо!

MySQL
10 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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