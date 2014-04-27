Починить импорт из CSV в MYSQL

Нужно приделать сервис распознавания каптчи Antigate.com к однопоточному парсеру одного из разделов Яндекса. Парсер написан на PHP, запускается через консоль.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте была реконструкция, видимо в процессе поломался импорт, обнаружилось это позже, хотелось бы починить.
Тут можно посмотреть CSV и визуально таблицу, куда нужно импортировать, а так же php файл.
хотелось бы узнать почем и поправить сегодня
Файлы в аттаче
Заранее спасибо!
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