Веб-программист для работы с Битрикс

Есть несколько сайтов, различной тематики. Все они на битриксе. Нужен Грамотный программист для постоянной работы с сайтами, доработки, программирование, добавление модулей, исправление ошибок, верстка и т.д. Отличное знание PHP, HTML, CSS, MySQL, JavaScript, jQuery.

от Вас: пунктуальность, ответственность, быть на связи.