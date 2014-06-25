Необходим простой парсер

На сайт http://petersk.ru/zabor требуется разработать дизайн, написать и разместить калькулятор для расчета стоимости забора, с выводом сметы и кнопками "отправить расчет на почту" и "распечатать". Примерный макет нарисованный от руки приложен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте необходим парсер http://list.mail.ru/ , указываем в форме ссылку на категорию или раздел - допустим - http://list.mail.ru/10848/1/0_1_0_1.html , на выходе получаем адреса сайтов в блокноте в формате
и так далее
оплата вмр
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