Создание VOIP онлайн портала

На сайт http://petersk.ru/zabor требуется разработать дизайн, написать и разместить калькулятор для расчета стоимости забора, с выводом сметы и кнопками "отправить расчет на почту" и "распечатать". Примерный макет нарисованный от руки приложен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для создания VOIP онлайн портала на необходим AJAX (CMS) специалист с референсами.
Проект представляет собой онлайн датабазу единичных провайдеров услуг и имеет 2 интерфэйса:
-Для продавцов
-Для администратора
Администратор имеет возможность поиска по всей базе и связи с любым продавцом.
Необходимо учитывать security issues, так как проект будет открыт для доступа из Интернета.
Приоритет будет отдан ТОЛЬКО тем, у кого в портфолио имеються VOIP проекты.
ПМ
Спасибо
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