Создание VOIP онлайн портала

Для создания VOIP онлайн портала на необходим AJAX (CMS) специалист с референсами.

Проект представляет собой онлайн датабазу единичных провайдеров услуг и имеет 2 интерфэйса:

-Для продавцов

-Для администратора

Администратор имеет возможность поиска по всей базе и связи с любым продавцом.

Необходимо учитывать security issues, так как проект будет открыт для доступа из Интернета.

Приоритет будет отдан ТОЛЬКО тем, у кого в портфолио имеються VOIP проекты.

ПМ

Спасибо