Исправить некоторые ошибки на сайте

Человек, который писал сайт, не имеет сейчас возможности исправить некоторые проблемы на сайте, смог только залить его на хостинг. Движок, насколько я поняла, самописный.

http://endocrinolog.org/

Есть следующие проблемы:

1) Что-то с отображением "специальных страниц" - галереи (эндокринология в картинках), мероприятий, препараты и т.д. Посмотрела на фтп и phpMyAdmin, вроде бы есть нужные для их работы файлы, но страницы тем не менее не работают.

2) Не добавляется информация там, где тип "одна страница" (раздел образование).

3) Не добавляются полезные ресурсы, баннер (есть в админке, но не загружаются), цитата дня (нет в админке, нужно добавить).

4) Не удаляются через админку загруженные файлы (галерея, видеотека, библиотека, методические материалы), могу это сделать через phpMyAdmin, но лучше бы конечно через админку. Хотя этот пункт не критичен.

5) При редактировании любых материалов они почему-то все переносятся в раздел статьи.

6) Ну и хотелось бы добавить иконку фейсбука в верху страницы.

На данном этапе пока все.

Данные для входа на сайт и хостинг при общении.