Доработка шаблона Opencart

Ищу надежного и исполнительного специалиста joomla. Задачи по сайту: https://docs.google.com/document/d/1ubR4AOZB_hRmWO2BduhTFBgh06Jok1e7cLCpitU4tXM/edit?usp=sharing Смотрим внимательно на конкретные задачи PHP. Часть задач, не касающиеся php мы вносим сами. Есть исключения по пунктам, но это обсуждаем в скайпе. Возможны долгосрочные отношения с кандидатам ...
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В имеющийся шаблон http://themeforest.net/item/opencart-fashion-shoes-store-sneaker/full_screen_preview/7008703 - необходимо добавить следующие разделы:
1. раздел - танцевальных школ (аналог 2гис):
- выбор города, карта которого отображается
- карта города (например, yandex.map)
- у каждой школы должны быть тэги - направления, которые преподаются
- фильтр по данному тэгу
2. раздел - справочник терминов
- у терминов должен быть тэг (тематика, к которой он принадлежит)
- фильтр по данному тэгу
(представление информации похоже на блог - только упорядочено по алфавиту)
3. при входе определяется город пользователя. это влияет на то, какая информация отображается пользователю в разделе новости и в разделе календарь
4. раздел - новости
- у каждой новости есть тэг (назовем его - уровень важности - либо страна (указывается страна), либо регион (указывается регион), либо город (указывается город).
- пользователю отображается новости города (к которому он принадлежит), новости региона (к которому принадлежит данный город) и новости страны (к которой принадлежит данный город)
4.1 - дополнительно: возможность пользователя выбирать страну / регион / город тех новостей, которые он хочет читать.
5. раздел - календарь
- календарь = вертикально расположенная таблица, информация о событиях в которой упорядочена по дате.
- строчка в календаре = дата / тэг важности события (городское / региональное / всероссийское) / город проведения события / тэг "танц направления события" / информация о событии
- пользователю отображается текущий месяц????
- фильтр по тэгу "танц направлений события"
- у события имеется, во-первых, город проведения, во-вторых, тэг важности мероприятия - городское / региональное / всероссийское
- пользователю отображается события города (к которому он принадлежит), новости региона (к которому принадлежит данный город) и новости страны (к которой принадлежит данный город)
5.1 - дополнительно: возможность пользователя выбирать страну / регион / город тех событий, которые он хочет видеть в календаре.
5.2 - дополнительно: фильтр - какие события отображать в календаре - городские / региональные / всероссийские
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