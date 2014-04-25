Доработка шаблона Opencart

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В имеющийся шаблон http://themeforest.net/item/opencart-fashion-shoes-store-sneaker/full_screen_preview/7008703 - необходимо добавить следующие разделы:

1. раздел - танцевальных школ (аналог 2гис):

- выбор города, карта которого отображается

- карта города (например, yandex.map)

- у каждой школы должны быть тэги - направления, которые преподаются

- фильтр по данному тэгу

2. раздел - справочник терминов

- у терминов должен быть тэг (тематика, к которой он принадлежит)

- фильтр по данному тэгу

(представление информации похоже на блог - только упорядочено по алфавиту)

3. при входе определяется город пользователя. это влияет на то, какая информация отображается пользователю в разделе новости и в разделе календарь

4. раздел - новости

- у каждой новости есть тэг (назовем его - уровень важности - либо страна (указывается страна), либо регион (указывается регион), либо город (указывается город).

- пользователю отображается новости города (к которому он принадлежит), новости региона (к которому принадлежит данный город) и новости страны (к которой принадлежит данный город)

4.1 - дополнительно: возможность пользователя выбирать страну / регион / город тех новостей, которые он хочет читать.

5. раздел - календарь

- календарь = вертикально расположенная таблица, информация о событиях в которой упорядочена по дате.

- строчка в календаре = дата / тэг важности события (городское / региональное / всероссийское) / город проведения события / тэг "танц направления события" / информация о событии

- пользователю отображается текущий месяц????

- фильтр по тэгу "танц направлений события"

- у события имеется, во-первых, город проведения, во-вторых, тэг важности мероприятия - городское / региональное / всероссийское

- пользователю отображается события города (к которому он принадлежит), новости региона (к которому принадлежит данный город) и новости страны (к которой принадлежит данный город)

5.1 - дополнительно: возможность пользователя выбирать страну / регион / город тех событий, которые он хочет видеть в календаре.

5.2 - дополнительно: фильтр - какие события отображать в календаре - городские / региональные / всероссийские

OpenCart
10 лет назад
sibilskii
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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