Переписать taigachat под XenCentral Multisite Syst

Плагин XenCentral Multisite System 1.2 для форума xenforo делает возможность создания как бы нескольких форумов на разных доменах или субдоменах.

Но taigachat он там 1 на все домены и субдомены

Надо сделать так что бы на этих субдоменах taigachat pro выводился как отдельный чат, тобиш на субдомене 1 , чатятся люди и не видят сообщений из субдомена 2