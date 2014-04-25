Переписать taigachat под XenCentral Multisite Syst

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Плагин XenCentral Multisite System 1.2 для форума xenforo делает возможность создания как бы нескольких форумов на разных доменах или субдоменах.

Но taigachat он там 1 на все домены и субдомены

Надо сделать так что бы на этих субдоменах taigachat pro выводился как отдельный чат, тобиш на субдомене 1 , чатятся люди и не видят сообщений из субдомена 2

10 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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