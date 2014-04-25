Настройка Битрикс

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки104 просмотра
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Нужно оформить вывод списка страниц (инфоблока) в определенном порядке

И проконсультировать по кодингу под битрикс

10 лет назад
indikkk
Илья 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vik4ernov
Виктор 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель. Адекватный. Советую!
Хороший заказчик. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
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