Сделать изменения на туристическом сайте

Движок сайта самописный, на сайте есть страница отзывов, когда оставляют отзыв он только приходит на почту но не публикуется на сайте, нужно что бы оставленные отзывы отображались на сайте! так же нужно сделать пути перехода по сайту, что бы заходя на какую либо страницу не нажимать кнопку назад, а был виден путь пример покажу!