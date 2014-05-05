Сделать анимацию для сайта

Веб-программированиеЗавершен3 заявки139 просмотров
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Необходимо сделать анимацию для сайта на jquery (без использования Флеш).

Скопировать с максимальным приближением эффект появления разделов, как на флеш-сайте http://www.saezcranes.com/ing/ при переходе в раздел "Products". Этот эффект нужно сделать на странице: http://dess86.tmweb.ru/crane/products/

10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lijan
Илья 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Сделал все грамотно и быстро. Планирую продолжить сотрудничество над новыми проектами.
Дениса рекомендую! Задачу расписал по пунктам, на вопросы отвечал оперативно, оплату перевёл сразу (по завершению).
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