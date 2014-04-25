Сверстать шаблон по PSD макету.

Поставить на CMS (самописная).

Подробнее ТЗ - будет вам выслано по Skype.

От вас отличное знание PHP и ответственное отношение к работе.

Соблюдение сроков.

Если вы привыкли в работе тянуть резину и не отвечать, то лучше даже и не пишите.

В заявке обязательно указывайте ваш Skype.

Если сработаемся, есть другие проекты. Возможно долгосрочное удаленное сотрудничество. Оплата WM.

Оставьте вашу заявку сейчас, т.к. днем 25.04.2014 уже буду выбирать исполнителя и обсуждать тз.

Жду заявок.