требуется написать скрипт онлайн-записи на процедуры на определенную дату/время можно как писать отдельную программу так и компонент под Joomla (правда тут есть нюансы: а можно ли в админке joomla чтобы было все так как как по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать шаблон по PSD макету.
Поставить на CMS (самописная).
Подробнее ТЗ - будет вам выслано по Skype.
От вас отличное знание PHP и ответственное отношение к работе.
Соблюдение сроков.
Если вы привыкли в работе тянуть резину и не отвечать, то лучше даже и не пишите.
В заявке обязательно указывайте ваш Skype.
Если сработаемся, есть другие проекты. Возможно долгосрочное удаленное сотрудничество. Оплата WM.
Оставьте вашу заявку сейчас, т.к. днем 25.04.2014 уже буду выбирать исполнителя и обсуждать тз.
Жду заявок.
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