Динамический вывод записей на WP (аякс)

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки181 просмотр
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Уважаемые разработчики,

на сайте http://laguna.tomsk.ru/kupit/ есть постраничный вывод записей об объектах недвижимости и карта.

Задача: сделать так, чтобы по нажатию кнопки "Найти" обновлялась только карта и список объектов, остальная часть страницы не перезагружалась. То же самое должно происходить при переходе на сл. страницы.

10 лет назад
bobyakov
Илья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
17 часов назад
Выбранный исполнитель
dependable
Виталий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$50
1 день
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