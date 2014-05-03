Динамический вывод записей на WP (аякс)

Приветствую уважаемые фрилансеры. Необходима разработка модуля для DataLife Engine 10-й версии. ТЗ в приложении. Если возникнут вопросы, что-то непонятно, пишите в ЛС. От вас жду цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые разработчики,
на сайте http://laguna.tomsk.ru/kupit/ есть постраничный вывод записей об объектах недвижимости и карта.
Задача: сделать так, чтобы по нажатию кнопки "Найти" обновлялась только карта и список объектов, остальная часть страницы не перезагружалась. То же самое должно происходить при переходе на сл. страницы.
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