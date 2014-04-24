Разработка интересного проекта

У нас есть один проект который мы планируем разделить на части и эти независимые части раздать PHP программистам.

Вам нужно будет только программировать на PHP + MySQL

ТЗ вышлю кандидату

Никакой верстки, дизайна и прочих не програмистских задач.

Тематика - автоматизация бизнеса основанная на веб-интерфейсе.

Сейчас над проектом работает 1 PHP разработчик, 1 Верстальщик, 1 Тестировщик и 1 Проектный менеджер

В проект нужен 1-2 PHP разработчика.

От вас:

1+ честного опыта на PHP 5

1+ честного опыта с SQL

Показать самый интересный свой проект и пример кода из него.

Чистый и хороший код

Хорошая контактность (не пропадать)

Наличие времени на проект

От нас:

Организация труда через SVN, проектную систему и багтрекинг

Интересный опыт работы в команде.

Достойная и адекватная Оплата деньгами

Интересный проект

Хорошая команда

Просьба:

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