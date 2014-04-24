Правки/доработки на сайте-каталоге ImageCMS

Есть jpg файлы отдельно и есть слайдер. требуется совместит. Дело в том что, каждый страница сверстана а мне надо менять коды всех страницы из сss и js на jpg. Жду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На проект сайта-каталога мебели нужны некоторые доработки, сайт на ImageCMS.
вот то, что готово: http://vesea.ts.computers.net.ua/
1.Шаблон - Каталог(katalog_level_1.jpg) - сейчас полностью не готов, нужно реализовать все как на картинке
На странице должно быть:
- полный список всех категорий(в сайдбаре)
- массив фото - для слайдера
- массив акционных товаров (у товара 2 цены). Старая цена товара(не акционная) не выводится нигде. Нужно вывести.
- массив со статьями. У статьи должны быть картинка и рейтинг.
2.Шаблон - Каталог(katalog_level_2.jpg). Что нужно доделать:
1) Фильтр:
- выводит только один параметр - цвет. Нужно чтобы выводились все параметры.
- не хватает параметров: Акция, Есть в наличии, Новые - и соответствующих страниц с выводом только акционных товаров, только тех, которые в наличии, и только тех которые новые.
2) Блок товара:
- нет параметра(в наличии, нет в наличии)
- нет параметра - рейтинг
- нет параметра - размер. В админке есть где добавить размер, но вывести у меня его не получилось.
- линк на отзывы с количеством отзывов по товару.
3. Страница товара (kartochka_tovara.jpg)
1) В шаблоне нет массива с фотографиями для карусели. Есть только одна картинка в разных размерах. В админке во вкладке "изображения" в теории можно добавить фото, но они не добавляются)
2) Нет общего рейтинга товара плюс количество голосов.
3) Функция отправить другу, распечатать.
4) Блок характеристики (они же свойства) не выводятся.
Для сайдбара:
1) массив с аксессуарами. У аксессуара - картинка, название, краткое описание.
2) массив со скидками. У товара - цена со скидкой, исходная цена, %скидки.
4. Для новостей, статей - нужен рейтинг.
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