Создать скрипт каталога для Joomla

Требуется скрипт (желательно на РНР), который по крону забирает XML, сохраняет сообщения и фото из него, затем с рандомной паузой публикует их на стене группы через аккаунт администратора. - скрипт должен обходиться без БД - пауза должна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
внутри сайта есть разделы (материалы) нужно чтобы была внутренние под разделы по той же аналогии что основная категория. Как вариант создать на базе новостного скрипта привязанного к разделу (материалу).
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