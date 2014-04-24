Создать скрипт каталога для Joomla

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки160 просмотров
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внутри сайта есть разделы (материалы) нужно чтобы была внутренние под разделы по той же аналогии что основная категория. Как вариант создать на базе новостного скрипта привязанного к разделу (материалу).

http://hlebmachines.com/

Joomla
10 лет назад
Saychik
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
день назад