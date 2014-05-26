Перенос сайтов в пределах одного хостинга.

Веб-программированиеЗавершен10 заявок138 просмотров
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День добрый уважаемые фрилансеры!

Требуется перенести 1 сайт на вордпресс и 1 лэндинг пэйдж с одного на другой аккаунт на ihc. Проверить работоспособность.

Цена, срок?

10 лет назад
maestrostt
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
10 лет назад
$9
1 день
Все качественно! Работал опытный профессионал. Рекомендую.
приятно работать с Алексеем! Рекомендую к сотрудничеству!