Почистить сайт от вирусов и закрыть дыры

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки219 просмотров
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Здравствуйте,в приложении warning от хостера о наличии вирусов на нашем сайте,необходимо все ух ликвидировать + закрыть дыры их проникновения на сайт

10 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)