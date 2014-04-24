Доработка vbulletin 4.2.2

Веб-программированиеЗакрытнет заявок159 просмотров
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Необходимо разработать два хака. Нужен ответственный человек для постоянных заказов на доработку и поддержку форума..

ТЗ предоставлю.

10 лет назад
0605
Дима 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад