Калькулятор на javascript: немного подправить

Необходима написать плагин платежной системы http://webpay.by для сайта на wordpress. Нужные данные и тестовая среда будет предоставлена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
На сайте имеется калькулятор на javascript, необходимо его «причесать» для установки на другой сайт.
Подробнее вышлю выбранному исполнителю в личные сообщения.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть крупный постоянный проект на Symfony. По нему есть постоянная загрузка. Нужен кодер со хорошим знанием Symfony. Оплата — WMZ, unistream Требования к исполнителю: 1. Ответственность. Пропадание на пару дней или совсем, «спрыгивание» с проекта или отговорки — не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо внести изменения в самописную цмс сайта и непосредственно на сам сайт (изменить немного структуру). Сайт простой цмс тоже. От Вас стоимсость. СП))Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте www.gordoski.ru нужно включить функцию модерации объявлений. В данном движке есть такая функция, но не могу разобраться в каком она файле.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Здравствуйте! Требуется постоянная поддержка и доработки для интернет-магазина на Simpla. Обязательно: Знание html, css, php, jquery, smarty. Оплата по договоренности, можно авансом.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте коллеги, нужна Автоматизированная система Голосования для администрации города. Решение может быть как программным так и в виде Вэб приложения Схема следующая: Компьютер оператора с базой - Голосующие - Монитор с результатами голосования За подробностями ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
На сайт в разделы объявлений (например здесь: http://www.ecpb.ru/prodazha-gotovogo-biznesa-v-spb/1670-prodazha-biznesa-kafe-v-prohodimom-meste.html) прикрутить блок "Заявки" справой стороны. Слева текст-объявления. При нажатии на отправить - данные отправляются на почту (дам) Движок: dle Цена вопроса: 400 руб.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Скрипт автоматизации личных папок пользователей на файловом сервере. "Организовать автоматическое назначение прав доступа на личные папки пользователей на \\office\files, группировку папок пользователей по отделам, реализовать автоматическое перемещение папок пользователей в связи с переходом из отдела в отдел ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
День добрый. Необходима система для ведения учета холодных звонков. Yii framework или самопис. Разработка поэтапная. Вестись будет через контроль версий git, управление задачами redmine. Рассмотрю вариант с почасовой оплатой исполнителю. Требования к первой версии проекта в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен парсер каталога товаров http://www.goodsmatrix.ru/GoodsCatalogue.aspx Необходимо вытащить (см. http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Chili-sauce/Georgia-chili-sause.html): Полный путь (Товары / Продукты питания / Бакалея / Горчица, хрен, аджика / Аджика / Аджика грузинская / ) Штрих-код ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад