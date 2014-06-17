Для программиста на опенкарт

Что реализовано:

Сейчас на сайте есть 2 цены, розничная и оптовая. По умолчанию указана оптовая цена

Что надо реализовать:

Сделать какую та простую регистрацию оптовика (имя, мыло, телефон, город) чтобы на почту приходил логин и пароль, после авторизации на сайте была видна оптовая цена, а розничную сделать по умолчанию

Пишите примерную цену, сроки и контакты