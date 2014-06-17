Для программиста на опенкарт

Веб-программированиеЗавершен12 заявок267 просмотров
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Что реализовано:

Сейчас на сайте есть 2 цены, розничная и оптовая. По умолчанию указана оптовая цена

Что надо реализовать:

Сделать какую та простую регистрацию оптовика (имя, мыло, телефон, город) чтобы на почту приходил логин и пароль, после авторизации на сайте была видна оптовая цена, а розничную сделать по умолчанию

Пишите примерную цену, сроки и контакты

10 лет назад
alexandrcreative
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
Выбранный исполнитель
ArgosOleg
Олег 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Толковый кодер без лишних слов хороший результат. Рекомендую.
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