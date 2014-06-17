Для программиста на опенкарт

Необходим плагин для Wordpress 3.9 на основе API 2GIS и ipgeobase (определение города). Отдельная страница с поиском и выводом рубрик, компаний и карты. Все подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что реализовано:
Сейчас на сайте есть 2 цены, розничная и оптовая. По умолчанию указана оптовая цена
Что надо реализовать:
Сделать какую та простую регистрацию оптовика (имя, мыло, телефон, город) чтобы на почту приходил логин и пароль, после авторизации на сайте была видна оптовая цена, а розничную сделать по умолчанию
Пишите примерную цену, сроки и контакты
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