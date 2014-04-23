Исправление импорта товаров из XML в Virtuemart

На сайте Joomla + Virtuemart 1.1.9 – был установлен импорт товаров XML со стороннего сайта.

1) В данный момент при выполнении нового импорта – обновленные уменьшенные картинки не показываются. Не все, но многие. Так же не обновляются сами картинки, которые были до этого не правильными. Необходимо исправить эту проблему.

2) В файле XML – имеются остатки товаров – необходимо на основании этих остатков – показывать, либо скрывать имеющиеся в наличии товары.