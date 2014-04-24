Добавить функцию рассылки писем в работающий сайт

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок163 просмотра
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Есть сайт http://www.malyar.com.ua/home.html, здесь есть регистрация, нужно добавить рассылку писем по существующей базе.

10 лет назад
malyar-com
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад