Определить посещаемость через Google API

По имеющемуся логину / паролю с google analytics для конкретной страницы сайта (URL) определить за определенный промежуток времени (T):

Число заходов из поисковой системы Яндекс и список ключей;

Число заходов из поисковой системы Google и список ключей;

для каждого ключа и в целом для страницы показать:

-показатель отказов, среднее время просмотров, число просмотренных страниц, достижение цели, покупка

Расположить ключи в порядке убывания показателя отказов.

С наилучшим показателем отказов обозначить зеленым. Со средним - серым. С низким - красным.

Все средние показатели для страницы сравнить с периодом 3*T и показать улучшился и ухудшился каждый из них.