Создание сайта с нуля

Что реализовано: Сейчас на сайте есть 2 цены, розничная и оптовая. По умолчанию указана оптовая цена Что надо реализовать: Сделать какую та простую регистрацию оптовика (имя, мыло, телефон, город) чтобы на почту приходил логин и пароль, после авторизации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать интернет магазин под ключ с особенностями функционала на базе фреймворка Yii. От исполнителя требуется адекватность и качество работы. Подробное ТЗ будет отправлено исполнителю.
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