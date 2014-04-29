Создание сайта с нуля

$1500
Веб-программированиеЗавершен1 заявка184 просмотра
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Требуется создать интернет магазин под ключ с особенностями функционала на базе фреймворка Yii. От исполнителя требуется адекватность и качество работы. Подробное ТЗ будет отправлено исполнителю.

10 лет назад
YMaverik
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
blud73
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$1500
2 дня
Заказал сложный, очень сложный проект. До Ильдара не справились с работой 4ре!!! якобы професиональных программиста. Ильдар справился с работой на отлично, продолжаю с ним рабочие отношения. Спасибо Ильдар.
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