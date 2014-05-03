Фильтр для Joomla

$500
Веб-программированиеЗавершен1 заявка123 просмотра
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Здравствуйте!

Нужен универсальный фильтр с категориями, для сайта.

Joomla
10 лет назад
Samlav
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
arisgev84
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$500
2 дня
Хотелось сделать нестандартный фильтр для сайта с очень сложным алгоритмом. Араик за 10 мин. понял что нужно сделать, через 2 дня сделал абсолютно все как нужно. Никаких дополнений или исправлений, все как я хотел. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество...! мне было очень приятно с вами работать)