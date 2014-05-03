Фильтр для Joomla

Хотелось сделать нестандартный фильтр для сайта с очень сложным алгоритмом. Араик за 10 мин. понял что нужно сделать, через 2 дня сделал абсолютно все как нужно. Никаких дополнений или исправлений, все как я хотел. Рекомендую.