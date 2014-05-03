Фильтр для Joomla

Что реализовано: Сейчас на сайте есть 2 цены, розничная и оптовая. По умолчанию указана оптовая цена Что надо реализовать: Сделать какую та простую регистрацию оптовика (имя, мыло, телефон, город) чтобы на почту приходил логин и пароль, после авторизации ...
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Здравствуйте!
Нужен универсальный фильтр с категориями, для сайта.
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