arisgev84

Ара Геворкян arisgev84

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сайты под ключ, магазины, программирование любой сложности на любой CMS.

Добрый день!

Меня зовут, Араик.

Я - программист широкого профиля. Менеджер проектов.

Рассмотрю все достойные предложения от создания проекта с нуля, до реализации на практически любой системе управления - CMS.

Делаю сайты под ключ и магазины. Могу создать практически любой сайт, в моей команде есть очень много специалистов.

Могу обсудить все детали проекта с потенциальным заказчиком в skype или по телефону.

Распространенные CMS: Joomla, OpencartCS cartWordPress,PHP FOX, и практически любая, которая нравится вам.

Уникальный дизайн + - есть дизайнер с прекрасным чувством стиля и большим опытом.

Мой skype: arisgev

В других скайпах - мои клоны

Это я - https://prnt.sc/hlx1pe

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Отзывы заказчиков

homme-try
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Создание сайта на Joomla
Joomla
Благодарю за работу!
Balshoie spasiba za zakaz, on bil ne standartnim sloznim NO ochen intiresnim. nadeius shto i dalshe budem sotrudnichit. Ekaterina chotka znaiet shto iei nuzno poluchit daiot ochen chotkuiu tex zadanie, ponimaiet v kakie momenti sloznie eto daiot vozmoznost opsuzdat i dovodit do uma proekt.
Ответный отзыв
TaniaRadchenko
35 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$400
10 баллов
7 лет назад
Продвинуть в ТОП ковровый сайт для Казахстана
Человек является специалистом своего дела. Решил все технические проблемы сайта. Сделал всю необходимую работу по сео - оптимизации. Практически все страницы сайта находятся в ТОП-5. Результат достиг за 4 месяца. Очень рекомендую как специалиста. Большое спасибо, работаем дальше по другому проекту. Надеюсь, получится так же, как и с этим.
Большое спасибо за заказ и за Ваш отзыв, работа была интересной, приходилось много чего анализировать. Работаем дальше.
Ответный отзыв
vladimirbaz
Владимир 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$130
10 баллов
8 лет назад
Провести UX аудит интернет-магазина
Всё сделал быстро и доступно, большое спасибо!
Спасибо за заказ, приятный человек, оплата мгновенная.
Ответный отзыв
DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$450
10 баллов
9 лет назад
Новый дизайн и программирование
Выполнена прекрасная и качественная работа. Я очень довольна! Буквально по одному ТЗ исполнитель точно понял, что мне нужно и сделал все на высшем уровне. Никаких задержек и лишних правок по работе. Коммуникабельный и талантливый человек! Рекомендую!
Otlichni zakashik, chelavechiskie ponimanie... vsio prashlo uspeshna nadeiush shto budet i dalshe rabotat..
Ответный отзыв
vladis80
44 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$900
10 баллов
10 лет назад
Создание интернет-магазина.
Joomla
Работа выполнена в полном объеме, очень качественно и в срок. Всем рекомендую Араика, с ним очень приятно работать. СПС за выполненную работу!!!!
Спасибо Владиславу за проект. Сотрудничество прошло успешно, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Очень приятный человек, человеческое понимание вещей. Спасибо за работу.
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Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$200/час
от $200от 90 дней
#151
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