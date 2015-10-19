Сайты под ключ, магазины, программирование любой сложности на любой CMS.
Добрый день!
Меня зовут, Араик.
Я - программист широкого профиля. Менеджер проектов.
Рассмотрю все достойные предложения от создания проекта с нуля, до реализации на практически любой системе управления - CMS.
Делаю сайты под ключ и магазины. Могу создать практически любой сайт, в моей команде есть очень много специалистов.
Могу обсудить все детали проекта с потенциальным заказчиком в skype или по телефону.
Распространенные CMS: Joomla, Opencart, CS cart, WordPress,PHP FOX, и практически любая, которая нравится вам.
Уникальный дизайн + - есть дизайнер с прекрасным чувством стиля и большим опытом.
Мой skype: arisgev
В других скайпах - мои клоны
Это я - https://prnt.sc/hlx1pe
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
Joomla
Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Balshoie spasiba za zakaz, on bil ne standartnim sloznim NO ochen intiresnim. nadeius shto i dalshe budem sotrudnichit. Ekaterina chotka znaiet shto iei nuzno poluchit daiot ochen chotkuiu tex zadanie, ponimaiet v kakie momenti sloznie eto daiot vozmoznost opsuzdat i dovodit do uma proekt.
$400
10 баллов
7 лет назад
Человек является специалистом своего дела. Решил все технические проблемы сайта. Сделал всю необходимую работу по сео - оптимизации. Практически все страницы сайта находятся в ТОП-5. Результат достиг за 4 месяца. Очень рекомендую как специалиста. Большое спасибо, работаем дальше по другому проекту. Надеюсь, получится так же, как и с этим.
Ответный отзыв
Большое спасибо за заказ и за Ваш отзыв, работа была интересной, приходилось много чего анализировать. Работаем дальше.
$130
10 баллов
8 лет назад
Всё сделал быстро и доступно, большое спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за заказ, приятный человек, оплата мгновенная.
$450
10 баллов
9 лет назад
Выполнена прекрасная и качественная работа. Я очень довольна! Буквально по одному ТЗ исполнитель точно понял, что мне нужно и сделал все на высшем уровне. Никаких задержек и лишних правок по работе. Коммуникабельный и талантливый человек! Рекомендую!
Ответный отзыв
Otlichni zakashik, chelavechiskie ponimanie... vsio prashlo uspeshna nadeiush shto budet i dalshe rabotat..
$900
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Работа выполнена в полном объеме, очень качественно и в срок. Всем рекомендую Араика, с ним очень приятно работать. СПС за выполненную работу!!!!
Ответный отзыв
Спасибо Владиславу за проект. Сотрудничество прошло успешно, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Очень приятный человек, человеческое понимание вещей. Спасибо за работу.
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$200/час
от $200от 90 дней
#151
Интернет-магазины
1 отзыв
от $500
от 7 дней
#263