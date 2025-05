Balshoie spasiba za zakaz, on bil ne standartnim sloznim NO ochen intiresnim. nadeius shto i dalshe budem sotrudnichit. Ekaterina chotka znaiet shto iei nuzno poluchit daiot ochen chotkuiu tex zadanie, ponimaiet v kakie momenti sloznie eto daiot vozmoznost opsuzdat i dovodit do uma proekt.