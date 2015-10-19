Сайты под ключ, магазины, программирование любой сложности на любой CMS.

Добрый день!

Меня зовут, Араик.

Я - программист широкого профиля. Менеджер проектов.

Рассмотрю все достойные предложения от создания проекта с нуля, до реализации на практически любой системе управления - CMS.

Делаю сайты под ключ и магазины. Могу создать практически любой сайт, в моей команде есть очень много специалистов.

Могу обсудить все детали проекта с потенциальным заказчиком в skype или по телефону.

Распространенные CMS: Joomla, Opencart, CS cart, WordPress,PHP FOX, и практически любая, которая нравится вам.

Уникальный дизайн + - есть дизайнер с прекрасным чувством стиля и большим опытом.

Мой skype: arisgev

В других скайпах - мои клоны

Это я - https://prnt.sc/hlx1pe