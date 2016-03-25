Новый дизайн и программирование

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка129 просмотров

Создание нового дизайна, верстка и внедрение функционала, согласно ТЗ.

9 лет назад
DashaSh
36 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

arisgev84
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$450
30 дней
Выполнена прекрасная и качественная работа. Я очень довольна! Буквально по одному ТЗ исполнитель точно понял, что мне нужно и сделал все на высшем уровне. Никаких задержек и лишних правок по работе. Коммуникабельный и талантливый человек! Рекомендую!
Otlichni zakashik, chelavechiskie ponimanie... vsio prashlo uspeshna nadeiush shto budet i dalshe rabotat..

Заявки фрилансеров

arisgev84
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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