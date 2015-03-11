TaniaRadchenko

Таня Радченко TaniaRadchenko

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтинг\Рерайтинг, Редактирование\Корректировка, Наполнение сайтов, Перевод (рус., укр.)

Добрый день! Меня зовут Таня и я открыта для сотрудничества с Вами!

Чем я занимаюсь:

- Рерайтинг\Копирайтинг. Пишу уникальные тексты на любую тематику и любого объёма. Пишу SEO статьи, которые не только приятны к чтению, но и интересны для поисковиков;

- Редактирование\Корректировка. Быстро и грамотно отредактирую и отформатирую уже имеющийся текст (русский язык, украинский язык);

- Перевод. Сделаю грамотный перевод с русского языка на украинский и наоборот;

- Описание товаров и разделов на сайте;

- Наполню Ваш сайт качественным контентом - уникальными и интересными текстами и картинками, учитывая все Ваши пожелания. Вы можете доверить мне свой сайт "под ключ". 

- Ведение блогов и новостных лент.

Почему Вы можете доверить мне свой заказ?

Я обладаю высоким уровнем грамотности, что позволило мне закончить школу с золотой медалью.

Я дипломированный юрист, что ещё раз подтверждает - всё четко, грамотно, ответственно и "по закону".

Я коммуникабельна и всегда открыта для общения. Быстро найду решение Вашему вопросу, а также посоветую как сделать лучше, если в этом есть необходимость.

Имею богатый опыт в этой сфере и люблю то, чем я занимаюсь!

К каждому клиенту подхожу индивидуально и творчески.

Работаю на результат, 100% соблюдая договорённости и сроки.

Мой девиз: "Быстро. Качественно. Клиент доволен."

Условия сотрудничества:

 

- Предоплата 50% (Приват24, карта Приватбанк, Webmoney). После сдачи работы - остальные 50%. Приветствую полную предоплату в размере 100%, так как могу гарантировать собственную порядочность.

Мои контакты:

Viber, Telegram, WhatsUp - +380663819018

email: [email protected]

Открыта для общения с Вами! И буду рада дальнейшему продуктивному сотрудничеству!

Отзывы заказчиков

MeXiC
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
8 баллов
10 лет назад
Опубликовать статьи
WordPress
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Ответный отзыв
almanex
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Наполнить сайт
DLE
Работа выполняется качественно, в срок, всё нравится.
Спасибо за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
info1981
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$110
10 баллов
10 лет назад
Наполнение интернет-магазина
Работай доволен, все сделано качественно и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик! Всё на высшем уровне, спасибо, Сергей, за сотрудничество с Вами!
Ответный отзыв
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Подобрать фото
Второй раз обращаюсь к Татьяне. С большим удовольствием. Очень приятная и исполнительная девушка! Очень рекомендую.
Артём, спасибо большое! Работать с Вами одно удовольствие!
Ответный отзыв
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Подобрать фотографии для сайта
Таня подобрала замечательные фотографии, очень добросовестно и трудолюбиво. Очень приятна и вежлива в общении. То что мне не подошло мы быстро заменили. Рекомендую однозначно.
Артём замечательный заказчик и очень приятный человек! вежлив, четко ставит задачу и знает чего он хочет. Я Желаю всем только таких заказчиков, как Артём. Спасибо за интересную работу!
Ответный отзыв
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Наполнение сайтов
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#140
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
от $3от 1 дня
#424
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#581