Копирайтинг\Рерайтинг, Редактирование\Корректировка, Наполнение сайтов, Перевод (рус., укр.)

Добрый день! Меня зовут Таня и я открыта для сотрудничества с Вами!

Чем я занимаюсь:

- Рерайтинг\Копирайтинг. Пишу уникальные тексты на любую тематику и любого объёма. Пишу SEO статьи, которые не только приятны к чтению, но и интересны для поисковиков;

- Редактирование\Корректировка. Быстро и грамотно отредактирую и отформатирую уже имеющийся текст (русский язык, украинский язык);

- Перевод. Сделаю грамотный перевод с русского языка на украинский и наоборот;

- Описание товаров и разделов на сайте;

- Наполню Ваш сайт качественным контентом - уникальными и интересными текстами и картинками, учитывая все Ваши пожелания. Вы можете доверить мне свой сайт "под ключ".

- Ведение блогов и новостных лент.

Почему Вы можете доверить мне свой заказ?

Я обладаю высоким уровнем грамотности, что позволило мне закончить школу с золотой медалью.

Я дипломированный юрист, что ещё раз подтверждает - всё четко, грамотно, ответственно и "по закону".

Я коммуникабельна и всегда открыта для общения. Быстро найду решение Вашему вопросу, а также посоветую как сделать лучше, если в этом есть необходимость.

Имею богатый опыт в этой сфере и люблю то, чем я занимаюсь!

К каждому клиенту подхожу индивидуально и творчески.

Работаю на результат, 100% соблюдая договорённости и сроки.

Мой девиз: "Быстро. Качественно. Клиент доволен."

Условия сотрудничества:

- Предоплата 50% (Приват24, карта Приватбанк, Webmoney). После сдачи работы - остальные 50%. Приветствую полную предоплату в размере 100%, так как могу гарантировать собственную порядочность.

Мои контакты:

Viber, Telegram, WhatsUp - +380663819018

email: [email protected]

Открыта для общения с Вами! И буду рада дальнейшему продуктивному сотрудничеству!