Пропись флеш-анимации

Что реализовано: Сейчас на сайте есть 2 цены, розничная и оптовая. По умолчанию указана оптовая цена Что надо реализовать: Сделать какую та простую регистрацию оптовика (имя, мыло, телефон, город) чтобы на почту приходил логин и пароль, после авторизации ...