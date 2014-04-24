Пропись флеш-анимации

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Требуется программер для прописи фле-анимаций:

1. заставка флеш анимации, при переходе на сайт

2. Логотип

3. Названия блоков на гласной стр (6 шт)

Анимации готовы. Требуется только на сайт загрузить

10 лет назад
Marie1
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад