Транслятор RSS в группу ВК

Требуется скрипт (желательно на РНР), который по крону забирает XML, сохраняет сообщения и фото из него, затем с рандомной паузой публикует их на стене группы через аккаунт администратора.

- скрипт должен обходиться без БД

- пауза должна быть в пределах от 20 до 120 секунд.

- из сообщения забираются: title и description. Из последнего выделяется тег img, картинка сохраняется отдельно, а оставшийся текст вместе с текстом из title составляет тело поста. Также текст должен очищаться от HTML-тегов.

- картинок сохранятется не более 10 шт.

- обязателен простой контроль уникальности постов, забираемых из RSS

Пишите бюджет. Предоплата возможна для фрилансеров с опытом и отзывами.

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