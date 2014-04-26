Транслятор RSS в группу ВК

Что реализовано: Сейчас на сайте есть 2 цены, розничная и оптовая. По умолчанию указана оптовая цена Что надо реализовать: Сделать какую та простую регистрацию оптовика (имя, мыло, телефон, город) чтобы на почту приходил логин и пароль, после авторизации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется скрипт (желательно на РНР), который по крону забирает XML, сохраняет сообщения и фото из него, затем с рандомной паузой публикует их на стене группы через аккаунт администратора.
- скрипт должен обходиться без БД
- пауза должна быть в пределах от 20 до 120 секунд.
- из сообщения забираются: title и description. Из последнего выделяется тег img, картинка сохраняется отдельно, а оставшийся текст вместе с текстом из title составляет тело поста. Также текст должен очищаться от HTML-тегов.
- картинок сохранятется не более 10 шт.
- обязателен простой контроль уникальности постов, забираемых из RSS
Пишите бюджет. Предоплата возможна для фрилансеров с опытом и отзывами.
За адресом ленты в личку
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