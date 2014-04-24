Изменить редирект после заполнения формы

$12
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

добрый день. Есть сайт. На сайте есть форма заказа

человек вводит данные в всплывающем окне. и после того как он заполнил данные надо сделать, чтобы его перекинуло на другую страницу. (обычно это делается 2 строчками кода курлом.)

10 лет назад
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)