Изменить редирект после заполнения формы

Что реализовано: Сейчас на сайте есть 2 цены, розничная и оптовая. По умолчанию указана оптовая цена Что надо реализовать: Сделать какую та простую регистрацию оптовика (имя, мыло, телефон, город) чтобы на почту приходил логин и пароль, после авторизации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день. Есть сайт. На сайте есть форма заказа
человек вводит данные в всплывающем окне. и после того как он заполнил данные надо сделать, чтобы его перекинуло на другую страницу. (обычно это делается 2 строчками кода курлом.)
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