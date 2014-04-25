Парсер товаров из файла в базу магазина

Веб-программированиеЗавершен6 заявок152 просмотра
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собственно в описании смысл работы.

подробности исполнителю

выбор по ценовому пердложению

10 лет назад
rigos
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
tarij
Тарас 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотрудничеством с Сергеем полностью доволен. Четко поставленная задача, полная оплата. Рекомендую.