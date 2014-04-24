Доработка сайтов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки162 просмотра
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Нужен специалист, который:

- разбирается в верстке

- разбирается в ПХП

- разбирается в разных CMS

Необходимо дорабатывать сайта на PHP.

Пример заданий которые мы готовим для сайтов.

Напишите какие сайты вы делали, что именно в них доработывали?

10 лет назад
seotop2
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад