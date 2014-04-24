Создание парсера opencart

Требуется внести правки в существующий сайт. Задание во вложении. Скидывайте свои заявки с указанием цены и сроков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать парсер для нескольких разделов крупного интернет-магазина, наполнить этими товарами наш магазин, и затем еженедельно проводить автоматически перепроверку наличия спарсенных товаров на сайте и их цену.
Есть наш магазин на OpenCart. Нужно скопировать (парсить) изображения товаров, все категории с подкатегориями, описание товара/категории, заполнять определенным образом теги title, keywords, description, данные о цене/наличии определенных товаров с чужого магазина и обновлять эти данные на нашем магазине. Операция должна производиться автоматически раз в неделю без ручного вмешательства (повторный парсинг касается только наличия товара и его стоимости), если на сайте-поставщика добавились новые товары - то соответственно копировать на наш сайт. .
Скрипт должен раз в неделю проверять цену/наличие этого товара на чужом магазине и вовремя изменять цену или уведомлять об отсутствии товара (просто удалять этот товар с нашего сайта).
Внимание! Нужно будет сразу сделать в виде модуля для OpenCart. Просто скрипт без привязки к сайту не принимается!
Детальное ТЗ вышлю по запросу.
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