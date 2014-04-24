Нужно переделать тему на WordPress (PHP)

Есть тема на Вордпрессе наподобие доски объявлений (товары добавляются пользователями).

Проблема в том, что очень неудобно перевыставлять закончившиеся объявления - нужно проходить все этапы выставления снова, хотя данные введенные при первоначальном выставлении, сохраняются, но все равно не очень удобно получается. В общем надо сделать так, чтобы товары перевыставлялись без прохождения промежуточных этапов.

Сейчас так:

Пользователь нажимает кнопку "Перевыставить" - "Вы хотите перевыставить?" - Да - Переход на страницу повторного выставления (все данные с первоначального выставления сохранены) - Далее - Добавить изображения (изображения с первоначального выставления сохранены) - Далее - Объявление перевыставлено.

Надо так:

Пользователь нажимает кнопку "Перевыставить" - "Вы хотите перевыставить?" - Да - Объявление перевыставлено.