Javascript - новости на сайте

Сделать точно такой же слайдер горячих предложений, как на этом сайте

http://parusa.zp.ua/ (см. вверху) к нему еще добавить 2 кнопки по краям - влево, вправо

1) плавная прокрутка новинок

2) при наведении мыши - прокрутка останавливается

3) при нажатии на влево, вправо, прокрутка ускоряется в 2 раза.

Для получения информации, которую нужно прокручивать выполняем SQL:

SELECT title, introtext, fulltext, catid

FROM `yyz3r_k2_items`

WHERE `featured` =1

AND `published` =1

AND `access` =1

AND (`catid` = 1 OR `catid` = 2 OR `catid` = 3)