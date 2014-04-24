Javascript - новости на сайте

Требуется скрипт (желательно на РНР), который по крону забирает XML, сохраняет сообщения и фото из него, затем с рандомной паузой публикует их на стене группы через аккаунт администратора. - скрипт должен обходиться без БД - пауза должна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать точно такой же слайдер горячих предложений, как на этом сайте
http://parusa.zp.ua/ (см. вверху) к нему еще добавить 2 кнопки по краям - влево, вправо
1) плавная прокрутка новинок
2) при наведении мыши - прокрутка останавливается
3) при нажатии на влево, вправо, прокрутка ускоряется в 2 раза.
Для получения информации, которую нужно прокручивать выполняем SQL:
SELECT title, introtext, fulltext, catid
FROM `yyz3r_k2_items`
WHERE `featured` =1
AND `published` =1
AND `access` =1
AND (`catid` = 1 OR `catid` = 2 OR `catid` = 3)
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист, который: - разбирается в верстке - разбирается в ПХП - разбирается в разных CMS Необходимо дорабатывать сайта на PHP. Пример заданий которые мы готовим для сайтов. Напишите какие сайты вы делали, что именно в них доработывали?Закрыт10 лет назад
- $50
внутри сайта есть разделы (материалы) нужно чтобы была внутренние под разделы по той же аналогии что основная категория. Как вариант создать на базе новостного скрипта привязанного к разделу (материалу). http://hlebmachines.com/Закрыт10 лет назад
С ресурса нужно скопировать форму, со всей ее функциональностью, убрать лишнее, кое-что добавить и подготовить к загрузке на хостинг. http://partner.ferio.ru/RequestMgt/RequestSend.phpЗакрыт10 лет назад
День добрый уважаемые фрилансеры! Требуется перенести 1 сайт на вордпресс и 1 лэндинг пэйдж с одного на другой аккаунт на ihc. Проверить работоспособность. Цена, срок?Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
По имеющемуся логину / паролю с google analytics для конкретной страницы сайта (URL) определить за определенный промежуток времени (T): Число заходов из поисковой системы Яндекс и список ключей; Число заходов из поисковой системы Google и список ключей; для ...Закрыт10 лет назад
Требуется программер для прописания флеш скриптов, чтобы "оживить" сайтВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
собственно в описании смысл работы. подробности исполнителю выбор по ценовому пердложениюВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $2800
Необходимо создать дизайн с нуля элитного интернет-магазина мебели. Движок ImageCMS Shop Premium. Количество товаров - до 5000 шт., категории, размер, цветов, кнопка “купить в один клик”. Адаптивная верстка или мобильная версия (если адаптивная верстка очень сложно и дорого). Дизайн ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $12
добрый день. Есть сайт. На сайте есть форма заказа человек вводит данные в всплывающем окне. и после того как он заполнил данные надо сделать, чтобы его перекинуло на другую страницу. (обычно это делается 2 строчками ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад