Баг с отправкой писем на сайте

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Баг заключается в том, что с форм на сайте из некоторых браузеров (например из Safari) не приходят письма с форм.

Нужно либо найти глюк и починить его, либо переписать обработчик отправки писем с форм.

+ на мобильных поправить верстку (не видны кнопки отправки на всплывающих формах).

10 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад