Баг с отправкой писем на сайте

Баг заключается в том, что с форм на сайте из некоторых браузеров (например из Safari) не приходят письма с форм.

Нужно либо найти глюк и починить его, либо переписать обработчик отправки писем с форм.

+ на мобильных поправить верстку (не видны кнопки отправки на всплывающих формах).